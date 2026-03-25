Das Fußballspiel Deutschland gegen die Schweiz ist für Ottmar Hitzfeld aufgrund seiner Vergangenheit etwas Besonderes. Für das WM-Testspiel kehrt er nach Jahren wieder in ein Stadion zurück.

Basel (dpa) - Der frühere Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld (77) wird das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Basel besuchen. Der Schweizerische Fußballverband (SFV) bestätigte entsprechende Berichte von Sport1 und des Portals « t-online». «Wir freuen uns sehr auf ihn», sagte ein Sprecher des SFV. Die Einladung sei auf Initiative des SFV-Präsidenten und früheren Schalke-Vorstands Peter Knäbel erfolgt.

Der frühere Schweizer Nationaltrainer Hitzefeld, der in seiner Karriere auch die deutschen Topclubs FC Bayern und Borussia Dortmund gecoacht und zu Titeln geführt hatte, wird zum WM-Testspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) im St. Jakob-Park von seiner Ehefrau Beatrix begleitet. Hitzfeld, der in der Nähe in Lörrach lebt, war seit Jahren nicht bei einem Profi-Fußballspiel live vor Ort.

Deswegen gilt Hitzfeld als Trainer-Legende

Mit den Bayern und mit dem BVB holte Hitzfeld insgesamt sieben deutsche Meistertitel. In der Schweiz gewann er die nationale Meisterschaft mit Grasshopper Club Zürich. Außerdem führte er München (2001) und Dortmund (1997) zum Triumph in der Champions League.

Von 2008 bis 2014 übernahm er die Schweizer Nationalmannschaft und führte diese zu den WM-Endrunden 2010 und 2014. Auch als Nationaltrainer der DFB-Auswahl war Hitzfeld im Gespräch gewesen, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie.