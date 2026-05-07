Immer wieder wurde der Name Fabian Hürzeler mit Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht. Doch nun hat sich der junge Trainer langfristig an seinen Club in England gebunden.

Brighton (dpa) - Das deutsche Trainertalent Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag in England langfristig verlängert und wird vorerst nicht in die Bundesliga wechseln. Der 33-Jährige unterschrieb bei seinem Club Brighton & Hove Albion bis Sommer 2029, wie der Verein mitteilte. Damit sind auch Spekulationen vom Tisch, wonach Hürzeler im Sommer als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen übernehmen könnte.

«Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt. Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung. Diese langfristige Bindung zum Verein ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen», sagte Hürzeler, der 2024 vom FC St. Pauli nach England gewechselt war.

Präsident schwärmt von Hürzeler

In der laufenden Saison belegt Brighton Tabellenrang acht und lässt damit drei Spieltage vor Saisonende unter anderem renommierte Clubs wie den FC Chelsea, Newcastle United, West Ham United und Tottenham Hotspur hinter sich.

Präsident Tony Bloom sagte über Hürzeler: «Seit seiner Ernennung hat Fabian die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Saisons mit konstant guten Leistungen auf dem Platz fortgesetzt und eine klare Spielphilosophie entwickelt.» Hürzeler betonte, er sei stolz auf das Erreichte. «Ich freue mich umso mehr auf das, was noch vor uns liegt.»