Fußball Trainer Ancelotti verlängert Vertrag mit Brasilien bis 2030

Carlo Ancelotti
Bleibt Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft: Carlo Ancelotti. (Archivbild)

Der Italiener will Brasilien zurück an die Weltspitze führen. Dafür braucht er «mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit». Mehr Zeit bekommt er nun.

Rio de Janeiro (dpa) - Carlo Ancelotti bleibt bis zur Fußball-WM 2030 Trainer von Rekordweltmeister Brasilien. Der Italiener kündigte in einem Video die Verlängerung seines Vertrages um vier weitere Jahre an. «Wir arbeiten daran, die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu bringen», sagte Ancelotti. «Wir wollen mehr: mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit».

Verbandschef Samir Xaud sprach von einem «historischen Tag» für Brasilien, wie das Nachrichtenportal Globo Esporte berichtete. Die Vertragsverlängerung von Ancelotti sei ein wichtiger Schritt, um der Seleção eine stärkere, modernere und wettbewerbsfähigere Struktur zu bieten.

Ancelotti, der im Juni einen Tag vor dem WM-Auftakt seinen 67. Geburtstag feiert, trainiert Brasilien seit einem Jahr. In bisher acht Spielen als Coach der Brasilianer verbuchte er vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der WM-Endrunde in diesem Sommer treffen die Südamerikaner auf Marokko, Haiti und Schottland. Brasilien ist mit fünf WM-Titeln die bisher erfolgreichste Nationalmannschaft.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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