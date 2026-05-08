Eduard Löwen hat im März seine Frau verloren. Erstmals spricht der frühere Bundesliga-Profi über seine schwere Zeit.

St. Louis (dpa) - Auch Wochen nach dem Tod seiner Frau Ilona kann der frühere Bundesliga-Profi Eduard Löwen seine Trauer nicht unterdrücken. Während einer Pressekonferenz seines Clubs St. Louis City SC aus der amerikanischen Major League Soccer kam der 29-Jährige immer wieder ins Stocken und hatte Tränen in den Augen. «Nichts, was ich sagen würde, würde dem gerecht werden, wer sie war. Es gibt keine Worte für die Liebe, die wir geteilt haben», sagte Löwen.

Sein Club hatte am 9. März den Tod von Ilona Löwen bekanntgegeben. Sie war nach langer Krankheit einem Krebsleiden erlegen. Löwen legte eine Pause ein, kehrte Mitte April auf den Rasen zurück und erzielte dabei einen Treffer. «Seit meine Frau gestorben ist, hat sich meine Perspektive auf so vieles verändert. Mein größter Schmerz der letzten zwei Jahre war, meine Frau leiden zu sehen. Ich weiß, dass sie jetzt nicht mehr leidet. Das tröstet mich am meisten», sagte Löwen.

Er gab auch einen Einblick in sein Innenleben. «Es hilft mir sehr, mit dem Team auf dem Platz zu stehen. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass es mir gut geht. Ich habe einen langen Weg vor mir, aber das ist okay», betonte Löwen, der im deutschen Profifußball unter anderem für den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg, den FC Augsburg und Hertha BSC auflief.