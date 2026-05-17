Kommt Manuel Neuer doch zurück ins deutsche Tor? Ex-Nationalkeeper Kahn vermisst bei Bundestrainer Nagelsmann die Klarheit.

München (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn hat Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlende Klarheit bei der Besetzung der Torhüter-Position vorgeworfen. «Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich», sagte Kahn im «Doppelpass» bei Sport1.

Sollte Nagelsmann tatsächlich den ursprünglich zurückgetretenen Manuel Neuer für die WM zurück ins deutsche Tor holen, habe so eine Entscheidung auch eine Ausstrahlung auf die Mannschaft, die sich die Frage stelle: «Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen.» Es wäre besser gewesen, so etwas «viel, viel früher abzuräumen», stellte Kahn fest.

Baumann oder Neuer?

Bislang galt Oliver Baumann nach der langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen als Nummer eins für die WM. Vier Wochen vor dem Auftaktspiel der Nationalmannschaft in Houston gegen Curaçao bahnt sich aber eine spektakuläre Rolle rückwärts an, wenngleich Nagelsmann die Frage im ZDF-«Sportstudio» unbeantwortet ließ.

Der TV-Sender Sky vermeldete Neuers Rückkehr bereits als fix, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere und sich der Weltmeister von 2014 beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe.

«Wenn Julian Nagelsmann geplant hat, ihn (Neuer) mitzunehmen und jetzt kann er nicht, weil er verletzt ist, was erzählst du jetzt dem Oliver Baumann? Den machst du jetzt stark für die WM, dass der mit Selbstvertrauen im deutschen Tor steht. Ja, viel Spaß und guten Flug», ergänzte Kahn.