Neun Jahre lang stürmte Ewa Pajor für den VfL Wolfsburg. Nun trennen sich die Wege. Wechselt die polnische Nationalspielerin nach Spanien?

Wolfsburg (dpa) - Torjägerin Ewa Pajor wird den Bundesligisten und Pokalsieger VfL Wolfsburg am Saisonende verlassen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, macht die 27 Jahre alte polnische Nationalspielerin von einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel Gebrauch.

«Jedes Spiel in diesem Trikot war für mich eine Ehre. Ich bin sehr stolz und dankbar für alles, was wir zusammen erlebt und gewonnen haben», sagte Pajor, die nach Medienberichten vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen soll.

Pajor war im Sommer 2015 als 18-Jährige von ihrem polnischen Heimatverein Medyk Konin nach Wolfsburg gewechselt. Für die «Wölfinnen» hat sie seitdem 120 Partien in der Bundesliga, 29 im DFB-Pokal und 46 in der Champions League bestritten. Mit dem VfL gewann sie von 2016 bis 2024 alle neun Titel im DFB-Pokal sowie fünfmal die deutsche Meisterschaft. Insgesamt schoss Pajor bislang 134 Tore für die Grün-Weißen. Mit 15 Treffern führt sie aktuell die Torjägerinnen-Liste der Bundesliga an.

Der Tabellen-Zweite aus Wolfsburg empfängt am Montag (15.30 Uhr/MagentaSport) im letzten Saisonspiel die SGS Essen. Dann sollen Pajor und die anderen Spielerinnen, die den VfL verlassen, verabschiedet werden. Bereits Ende April hatten die «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» und das spanische Blatt «El Mundo Deportivo» über einen möglichen Wechsel nach Barcelona berichtet.