Real Madrid schwächelt, Vigo trifft den Pfosten – und dann kommt Valverde in letzter Sekunde. Im Titelrennen dürfen die Königlichen weiter hoffen.

Vigo (dpa) - Ein Tor in der Nachspielzeit hat Real Madrid vor dem nächsten Dämpfer im spanischen Titelkampf bewahrt. Bei der Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City retteten die Königlichen bei Celta Vigo ganz spät noch einen 2:1 (1:1)-Sieg, weil Fede Valverde mit einem abgefälschten Schuss traf (90.+4). Damit liegt das Team von Trainer Alvaro Arbeloa in der Tabelle nun einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Barcelona, hat aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die Katalanen.

Aurelien Tchouameni brachte die Madrilenen in der elften Minute nach einem Eckball in Führung. Doch eine Viertelstunde später glich Borja Iglesias aus. Real agierte über weite Strecken zu ideenlos und hatte kurz vor Schluss sogar Glück, als ein Schuss von Vigos Iago Aspas an den Pfosten klatschte. Auf der Gegenseite stellte Valverde dann doch noch mit viel Glück den Erfolg der Gäste sicher.