50 Millionen Euro hat João Palhinha den FC Bayern gekostet. Der Mittelfeldspieler war der Wunschtransfer. Doch übermäßig viel spielt er noch nicht. Bekommt Palhinha gegen Aston Villa eine Chance?

Birmingham (dpa) - Die Einsatzzeiten von 50-Millionen-Euro-Mann João Palhinha (29) beim FC Bayern München sind noch ziemlich überschaubar. Drei Partien in der Bundesliga, eine im DFB-Pokal, gar keine in der Champions League - das ist nicht der Leistungsnachweis eines Wunschtransfers. Doch vielleicht bekommt der portugiesische Fußball-Nationalspieler von Trainer Vincent Kompany eine Chance auf der Königsklassen-Bühne am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) bei Aston Villa aus der englischen Premier League.

«João ist ein Spieler, der immer bereit ist, auf dem Platz zu stehen. Er hat in seinen Zeiten, die er bei uns hatte und die jetzt nicht übermäßig viel waren, gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann», sagte Sportvorstand Max Eberl über den defensiven Mittelfeldspieler, der im Sommer vom FC Fulham gekommen war.

Auf der Bank sitzt er noch recht häufig: Bayern-Neuzugang João Palhinha. Foto: Tom Weller/dpa

Eberl schwärmt vom Top-Profi

«Wir brauchen einen guten und großen Kader, um diese ganzen Wettbewerbe und Spiele zu spielen», erläuterte Eberl. Palhinha sei «ein Top-Profi, der sich auf den Moment» vorbereite. Und wenn dieser Moment komme, «dann wird er zu 100 Prozent parat sein», äußerte Eberl voller Zuversicht.

Die Münchner um den früheren Trainer Thomas Tuchel wollten Palhinha schon im Sommer 2023 holen. Der Abräumer vor der Abwehr einigte sich damals auch schon mit dem FC Bayern auf einen Vertrag und absolvierte am letzten Tag der Transferperiode in der bayerischen Landeshauptstadt sogar den Medizincheck. Doch der Deal platzte im letzten Moment, weil Fulham keinen passenden Ersatz für den Profi fand.

Kompany: Es geht um Konkurrenz

In dieser Saison hat Kompany auf der Doppel-Sechs vor allem auf den von rechts hinten wieder in die Mitte beorderten Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gesetzt.

«Bei uns geht es immer um eine Konkurrenz. Es geht dabei nicht um Erfahrung - es waren so viele Weltmeister, Meister in Deutschland oder in England», sagte Kompany. «Sie werden das alle sehen, dass es ohne diesen großen Kader nicht gehen wird. Das ist enorm wichtig.»

Nur beim 6:1 in Kiel durfte Palhinha in der Bundesliga von Beginn an ran. Vielleicht kommt nun auch sein Moment in der Champions League. Zumal für ihn die Rückkehr auf die Insel besonders ist.