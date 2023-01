Titelverteidiger FC Liverpool ist dank eines Traumtores im Nachsitzen in die vierte Runde des FA Cups eingezogen. Im Wiederholungsspiel setzte sich der Club von Trainer Jürgen Klopp beim Premier-League-Kontrahenten Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (1:0) durch.

Wolverhampton (dpa) - Den entscheidenden Treffer erzielte Harvey Elliott in der 13. Minute mit einem fulminanten Distanzschuss. Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams war Liverpool am 7. Januar im Heimspiel gegen die Wolves nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Nach zwei Niederlagen in der englischen Fußball-Meisterschaft war es für Klopp und sein Team, in dem die beiden ehemaligen Leipziger Bundesliga-Spieler Naby Keita und Ibrahima Konaté in der Startelf standen, ein wichtiger Erfolg. In der nächsten Runde müssen die Reds Ende Januar bei Brighton & Hove Albion antreten, bei denen sie am vergangenen Wochenende in der Premier League mit 0:3 verloren hatten.