Fußball Titel vom Sofa aus? Flick legt mit Barcelona vor

CA Osasuna - FC Barcelona
Er legt den Grundstein für den Sieg in Pamplona.

Drei Tore in den Schlussminuten. Eines davon durch Robert Lewandowski. Der FC Barcelona ist dem Titel ganz nah. Nun hängt es vom Spiel des Erzrivalen am Sonntag ab.

Pamplona (dpa) - Der FC Barcelona kann mit Trainer Hansi Flick an diesem Sonntag vom Sofa aus spanischer Fußball-Meister werden. Die Katalanen gewannen am Samstagabend nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 bei CA Osasuna in Pamplona.

Nach der Führung durch den ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski in der 81. Minute erhöhte Ferran Torres fünf Minuten später auf 2:0. Allerdings gaben die Gastgeber nicht auf und erzielten durch Raul (88.) noch den Anschlusstreffer.

In der Tabelle vergrößerte der Titelverteidiger aus Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid auf 14 Punkte. Die Königlichen müssen an diesem Sonntag in Barcelona bei Espanyol antreten und gewinnen - sonst ist Flick erneut Meister mit seiner Mannschaft, bevor es am kommenden Wochenende zum Clásico der beiden Erzrivalen im Camp Nou kommt.

CA Osasuna - FC Barcelona
Der erneute Meister-Titel ist nun ganz nah.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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