Im Zoo Leipzig übernehmen die Papageien die Aufgabe des WM-Orakels. Bei der Generalprobe entscheidet sich das «Arakel» für einen Auftaktsieg des WM-Mitgastgebers.

Leipzig/Mexiko-Stadt (dpa) - Mexiko gewinnt sein Spiel gegen Südafrika beim Auftakt der Fußball-WM am kommenden Donnerstag - so zumindest sehen es die Blaukehlaras im Zoo Leipzig. Nach einigem Zögern haben sich die Papageien für den WM-Mitgastgeber entschieden. «Als Südamerikaner haben die Aras eine besondere Verbindung zu den Austragungsorten der WM», sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Vielleicht hat also auch Lokalpatriotismus bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Die bedrohten südamerikanischen Vögel setzen im Zoo die Tradition des tierischen Orakels bei Fußballwelt- und Europameisterschaften fort. Das «Arakel» - wie der Zoo es nennt - darf dabei wählen zwischen zwei Bällen aus Weidenzweigen, auf denen die Flaggen und Ländernamen der jeweiligen Mannschaften angebracht sind. «Da war kein Futter drin. Da geht's einfach nur um die Neugierde», erklärt Tierpfleger Florian Ullmann, der den Bereich Südamerika im Leipziger Zoo mitverantwortet.

«Arakel» kommt vor Deutschland-Spielen zum Einsatz

Blaukehlaras sind hochintelligent. Die Tiere im Leipziger Zoo seien noch jung und daher besonders verspielt und neugierig. Das «Arakel» soll nach seiner heutigen Generalprobe künftig vor den Deutschland-Spielen zum Einsatz kommen. Ihr erstes Spiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko am kommenden Sonntagabend gegen Curaçao.

Die Blaukehlaras sind in ihrer Heimat Südamerika vom Aussterben bedroht, so Ullmann weiter. Nur noch in einem kleinen Gebiet Boliviens sind die Vögel demnach heimisch. Dort hätten sie zunehmend Schwierigkeiten, ausreichend Brutplätze und Nahrung zu finden. Aus diesem Grund konzentriere sich der Zoo Leipzig unter anderem auf diese Art. Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vor zwei Jahren hatten die kalifornischen Seelöwen die Aufgabe des Orakels übernommen.