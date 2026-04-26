Fußball Timo Werner trifft erstmals doppelt - San José mit Rekord

Timo Werner
Kommt immer besser in Schwung: Timo Werner. (Archivbild)

Die San José Earthquakes stellen einen Startrekord in der Major League Soccer auf. Entscheidenden Anteil hat Timo Werner.

St. Louis (dpa) - Timo Werner hat in der nordamerikanischen Major League Soccer seinen ersten Doppelpack erzielt. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg seiner San José Earthquakes beim St. Louis City SC drehte der 30 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler mit seinen beiden Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie (69./Foulelfmeter, 83.). Für St. Louis hatten die beiden früheren Bundesliga-Profis Sergio Córdova (52.) und Marcel Hartel (53.) mit einem Doppelschlag getroffen.

Mit neun Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen stellten die Earthquakes einen Startrekord in der MLS auf. Werner kommt auf vier Treffer und fünf Torvorlagen in sieben Einsätzen.

Müller gewinnt mit Whitecaps

In der Western Conference führt San José die Tabelle vor den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller an. Das kanadische Team gewann gegen die Colorado Rapids mit 3:1 (2:1), Müller bereitete in der 7. Minute den Führungstreffer vor.

In der Eastern Conference liegt der Nashville SC um den deutschen Spielmacher Hany Mukhtar (ein Treffer beim 4:2 gegen Charlotte FC) vor Meister Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:1 gegen New England Revolution).

Timo Werner
Traf erstmals in der MLS doppelt: Timo Werner (Archivbild)

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