Fußball Thomas Müller glänzt bei Whitecaps-Sieg in San Diego

Thomas Müller
Er kann es immer noch: Thomas Müller führte die Whitecaps zu einem 4:2-Sieg. (Archivbild)

Thomas Müller überzeugt bei Vancouvers 4:2-Erfolg in San Diego – und bringt sein Team damit an die Tabellenspitze der Western Conference.

San Diego (dpa) - Kapitän Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zu einem 4:2-Auswärtssieg in der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. In der Partie bei San Diego FC bereitete der frühere Fußball-Nationalspieler die Gästeführung vor. An der Entstehung der Treffer zum 3:1 und 4:1 war der 36-Jährige ebenfalls beteiligt. Nur ein eigenes Tor blieb dem Weltmeister von 2014 trotz guter Chancen verwehrt.

Die Whitecaps gehen durch den Sieg als Tabellenführer der Western Conference in die WM-Pause. Verfolger San Jose Earthquakes hat ebenfalls 32 Punkte gesammelt, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als Vancouver.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Thomas Müller Alle Themen
x