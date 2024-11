Xabi Alonso ist als Trainer von Bayer Leverkusen zurück beim FC Liverpool. Für die Partie fällt einer seiner Offensivspieler aus.

Liverpool (dpa) - Bayer Leverkusen muss im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool kurzfristig auf Martin Terrier verzichten. Der Franzose hatte am Montagmorgen zwar am Abschlusstraining teilgenommen, anschließend aber nicht die Reise nach England angetreten, wie Trainer Xabi Alonso sagte. «Er hat heute trainiert und fühlte sich nicht perfekt, also wollten wir kein Risiko eingehen», sagte der 42-Jährige. Statt Terrier könnte Jonas Hofmann am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) von Beginn an spielen.

Für Alonso, der von 2004 bis 2009 für Liverpool gespielt hatte, wird es ein besonderes Spiel. «Es fühlt sich großartig an, nach einigen Jahren zurück zu sein. Es ist immer speziell hier», sagte der Baske. «Ich habe schon die neue Tribüne gesehen, sieht ziemlich gut aus.» Zu viel wollte er aber gar nicht über sich reden. «Das Wichtigste sind die Spieler und wie sie mit den Emotionen umgehen können, die sie in diesem Stadion erwarten.» Sein größter Moment mit Liverpool sei der Gewinn der Champions League 2005 in Istanbul gewesen.