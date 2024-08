Manuel Neuer tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Auch sein wohl größter Widersacher im Team würdigt den Torwart.

München (dpa) - Auch Marc-André ter Stegen hat Manuel Neuer für seine Leistungen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewürdigt. «Gratulation zu deiner Karriere im DFB-Team. Für immer ein Weltmeister und eine Legende des deutschen Fußballs», schrieb der 32-Jährige in seiner Instagram-Story. Dazu postete ter Stegen ein Jubel-Foto von Neuer aus dem Jahr 2014, das ihn mit dem WM-Pokal in der Hand zeigt.

Jahrelang kämpfte der 32 Jahre alte ter Stegen vom FC Barcelona mit dem sechs Jahre älteren Neuer um die Rolle der Nummer eins im deutschen Tor. Ter Stegen hatte dabei immer das Nachsehen, darf sich nach dem Rücktritt von Neuer aber große Hoffnungen machen, mit Blick auf die WM 2026 DFB-Stammkeeper zu werden.

Neuer hatte zuvor nach 15 Jahren seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Nach acht großen Turnieren zwischen den Pfosten ist Schluss für den Weltmeister von 2014. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen.