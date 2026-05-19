Ein besonderer Fan reist mit der Delegation der DR Kongo zur Fußball-WM – auf Wunsch der Spieler und mit Unterstützung des Staats.

Kinshasa (dpa) - Die Demokratische Republik Kongo nimmt seinen populären «Lumumba»-Fan als offiziellen Teil seiner Delegation mit zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die Reise des Anhängers wurde von den Nationalspielern gewünscht und von Verbandspräsident Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo genehmigt.

Nkuka als Lumumba-Statue beim Afrika Cup 2025. (Archivbild) Foto: Mosa'ab Elshamy/dpa

Der Fan heißt eigentlich Michel Nkuka und erlangte während des Afrika Cups 2025 in Marokko größere Bekanntheit. Nkuka stand während der Spiele regungslos auf der Tribüne, imitierte das Denkmal des 1961 ermordeten Präsidenten Patrice Lumumba, das in der Hauptstadt Kinshasa steht. Der 49-Jährige unterstützt die Nationalmannschaft auf diese Art und Weise bereits seit über zehn Jahren.

Staat übernimmt alle Kosten

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko werden für Nkuka alle Kosten durch den Staat übernommen. Zudem erhält er Hilfe bei Formalitäten wie dem Visum.

Die DR Kongo trifft bei der zweiten WM-Teilnahme nach 1974 in der Gruppe K auf Portugal (17. Juni), Kolumbien (24. Juni) und auf Usbekistan (28. Juni). Der Mannschaft werden Außenseiterchancen eingeräumt, sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Die Teilnahme an der Endrunde hatte man sich durch einen Sieg gegen Jamaika in den interkontinentalen Playoffs gesichert.