Ein Sturz am Spielfeldrand sorgt beim U21-EM-Qualifikationsspiel für eine lange Unterbrechung. Wie es dem türkischen Trainer nach dem Zwischenfall geht.

Osijek (dpa) - Ein Ausrutscher mit Folgen: Der Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft, Egemen Korkmaz, hat beim EM-Qualifikationsspiel in Kroatien nach einem Sturz das Bewusstsein verloren. Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen. Der türkische Fußballverband TFF teilte mit, Korkmaz sei wieder bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der 43-Jährige hatte sich in der 34. Minute wegen der Gelb-Roten Karte gegen seinen Spieler Demir Ege Tıknaz beim Schiedsrichter beschwert und sei dann beim Ausziehen seiner Jacke laut türkischen Medienberichten zu Fall gekommen. Der Verband teilte mit, Korkmaz sei ausgerutscht und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Fast zwei Stunden Unterbrechung

«Korkmaz, der durch den Sturz eine Schwellung am Kopf davongetragen hat, wurde am Spielfeldrand von unserem medizinischen Team erstversorgt», hieß es von der TFF. Das Spiel in Osijek wurde nach fast zweistündiger Unterbrechung fortgesetzt.

Das Spiel hat durchaus wegweisenden Charakter. Vor dem Anpfiff führte die Türkei die Gruppe an, Kroatien lag jedoch nur einen Punkt dahinter. Nur der Sieger qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien. Korkmaz ist seit Mai 2025 Trainer der U21.