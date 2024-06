Der vorletzte EM-Test zwischen der Türkei und Italien endet torlos. Überschattet wird die Nullnummer von einer Verletzung des Bundesliga-Verteidigers Ozan Kabak.

Bologna (dpa) - Die Türkei muss nach dem 0:0 in Bologna gegen Italien um Hoffenheims Ozan Kabak bangen. Zwei Wochen vor dem EM-Auftakt gegen Georgien verletzte sich der Abwehrspieler kurz vor der Halbzeitpause des Freundschaftsspiels offenbar am Knie und musste ausgewechselt werden. Wie der türkische Fußball-Verband noch am Abend mitteilte, wurde der 24-Jährige für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Ob die EM-Teilnahme für Kabak in Gefahr ist, stand zunächst nicht fest.

Bei dem am 14. Juni beginnenden Turnier in Deutschland trifft das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella in Gruppe F auf Georgien (18. Juni), Portugal (22. Juni) und Tschechien (26. Juni). Titelverteidiger Italien spielt in Gruppe B gegen Albanien (15. Juni), Spanien (20. Juni) und Kroatien (24. Juni).