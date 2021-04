Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat betont, dass der BVB und der FC Bayern München sich über die Ablehnung der geplanten europäischen Super League im Fußball einig sein.

Watzke erklärte in einer Mitteilung seines Vereins, dass „beide deutsche Klubs, die im ECA-Board vertreten sind, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, in allen Gesprächen zu 100 Prozent deckungsgleiche Auffassungen vertreten haben“.

Grundsätzlich betonte der BVB-Boss noch einmal. „Die Mitglieder des Boards der European Club Association haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat. Dieser Beschluss besagt, dass die Clubs die geplante Reform der UEFA Champions League umsetzen wollen. Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt.“

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat die Pläne für eine europäische Super League mit deutlichen Worten kritisiert. „Eine geschlossene Gesellschaft ist ein Verbrechen am Fußball“, sagte der Weltmeister von 1990 der „Bild“ und „Sport Bild“ und kritisierte vor allem den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool: „Für einen Klub, bei dem die Fans „You’ll never walk alone“ singen, ist das beschämend.“

Das Verhalten der deutschen Vereine in diesem Konflikt sei dagegen vorbildlich. „Dass Bayern München und Borussia Dortmund da nicht mitmachen, zeigt, dass sie Rückgrat haben“, sagte Völler und forderte für die zwölf Vereine aus England, Spanien und Italien, die sich den Plänen bisher anschließen: „Wer ins dieser Liga mitspielen will, muss aus allen nationalen Ligen aussortiert werden. Mit allen Mannschaften. Die Jugend, die Frauen – alle müssen dann raus!“

Auch Hansi Flick lehnt als Trainer die Pläne einiger europäischer Großclubs für eine Super League ab. „Das wäre nicht gut für den Fußball“, sagte der Coach des FC Bayern München. In seiner kurzen Antwort zu dem Thema verwies der 56-Jährige auch darauf, „nicht alle Details“ zu kennen. Im übrigen stehe er „voll hinter den Aussagen“, die sein aktueller Verein und auch Borussia Dortmund getroffen hätten.

Flick hatte die Bayern in der vergangenen Saison zum Titelgewinn in der Champions League geführt. Eine Super League würde den wichtigsten Europapokal-Wettbewerb der UEFA beschädigen und wohl auch entwerten.

RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff hat die Pläne zur Gründung einer Super League kritisiert. „Wir sind Verfechter des sportlichen Wettbewerbs“, sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten der „Mitteldeutschen Zeitung“. „Und der sportliche Wettbewerb im Profifußball sieht vor, dass man in der nationalen Liga darum kämpft, einen Tabellenplatz zu erzielen, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.“ Die Pläne zur Gründung einer Super League lehne man ab.

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Max Eberl und Stephan Schippers erfüllt die geschlossene Ablehnung der geplanten europäischen Super League durch die deutschen Clubs nach eigener Aussage mit Stolz. „Sie ist ein Angriff auf die Clubwettbewerbe der UEFA, aber auch im Speziellen auf die nationalen Ligen“, teilten Eberl und Schippers am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Es ist zynisch und heuchlerisch zu behaupten, dies sei ein Schritt zum Wohle des Fußballs, der den Wünschen der Fußballfans entspreche, wie dies die Betreiber dieser Liga nun tun.“

Die Fan-Interessenvertretung „Unsere Kurve“ fordert harte Strafen für die Teilnehmer an einer europäischen Super League. „Clubs, die sich für eine Super-League entscheiden, sind konsequent zu sanktionieren und sofort von allen verbandlichen Wettbewerben – national und international – auszuschließen“, heißt es in einem Statement. Die Fans forderten zudem: „Die Reform der UEFA-Clubwettbewerbe muss umgehend zurückgenommen werden.“

Nach dpa-Informationen will die Europäische Fußball-Union UEFA auch nach der Ankündigung von zwölf Topclubs aus England, Spanien und Italien zur Gründung des eigenen internationalen Wettbewerbs an einer Reform der Champions League festhalten. Ab der Saison 2024/25 sollen 36 statt bislang 32 Teams an der Gruppenphase teilnehmen, zudem soll es deutlich mehr Spiele geben, wie die Deutsche Presse-Agentur während der Sitzung des Exekutivkomitees erfuhr. Details der Reform sollten dabei noch geklärt werden. Zuerst hatte die „New York Times“ darüber berichtet. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen, die die Gründung einer Super League angekündigt haben.

