Englands Abwehrspieler John Stones hat seinen Kollegen Harry Maguire für dessen deutliche Steigerung bei der Fußball-WM gelobt.

Al-Wakra (dpa) - „Er hat die beste Antwort auf dem Platz gegeben. Er hat dreimal sehr gut gespielt. Wir haben diese Partnerschaft, wie wir sie immer hatten“, sagte der 28 Jahre alte Stones im Trainingscamp in Al-Wakra. Der in der jüngeren Vergangenheit oft fehleranfällige Maguire (29) stand vor dem Turnier in Katar schwer in der Kritik. Chefcoach Gareth Southgate hielt trotz der Kritik und jeder Menge Spott in den sozialen Netzwerken an Maguire fest.

„Man muss ihm großen Respekt zollen. Er macht es sehr gut in diesem Turnier“, sagte Stones vor dem Achtelfinale gegen Senegal an diesem Sonntag (20.00 Uhr/MagentaTV) in Al-Chaur. Southgate wechselte kurz vor WM-Beginn vom zuletzt erprobten 3-4-2-1-System auf ein 4-2-3-1-System mit zwei statt drei Innenverteidigern. Neben Stones und Maguire komplettieren im Normalfall Luke Shaw auf links sowie Kieran Trippier auf rechts die Viererkette.