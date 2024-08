Im Mai beendete Lars Stindl seine Karriere als Profi-Fußballer. Doch noch in diesem Jahr gibt es eine neue Aufgabe für den 35-Jährigen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Profi-Fußballer Lars Stindl wird Assistenztrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Der Ex-Nationalspieler unterstützt das Team von Coach Hannes Wolf ab dem 1. September, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

«Für mich ist das Co-Traineramt bei der U20 die perfekte Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainer-Bereich zu machen», sagte der 35-Jährige laut Mitteilung. Auf die Aufgabe mit dem Team und den Spielern freue er sich. «Als Spieler war ich immer sehr gerne beim DFB und werde in Zukunft versuchen, meine Erfahrungen und Ansichten mit einzubringen.»

Im Mai beendete Stindl seine Profi-Karriere beim Karlsruher SC. Zudem lief er auch für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach auf. Insgesamt kam er dabei bei 376 Bundesligaspielen zum Einsatz. Der frühere Mittelfeldspieler war außerdem in der Champions League in 19 Spielen an elf Toren beteiligt. Im DFB-Trikot stand er bei elf Länderspielen auf dem Platz und schoss dabei vier Tore.

«Die Freude darüber, dass Lars unmittelbar nach seinem Karriereende als Co-Trainer bei uns einsteigt, ist enorm», sagte Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften. Stindl sei die perfekte Ergänzung im Trainerteam um Hannes Wolf. Demnach sollen die Junioren von Stindls Erfahrung profitieren.