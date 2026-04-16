Fußball Stanišić sauer auf Rüdiger: «Vielleicht ist er Mann genug»

Josip Stanisic
Josip Stanisic muss gegen Real Madrid einstecken.

Eine Szene vor dem 2:3 des FC Bayern gegen Madrid erhitzt die Gemüter. Im Mittelpunkt stehen Josip Stanišić und Antonio Rüdiger. Der Münchner regt sich über den deutschen Nationalspieler von Real auf.

München (dpa) - Bayern Münchens Verteidiger Josip Stanisic hat sich nach dem Erreichen des Champions-League-Halbfinales über eine Szene mit Antonio Rüdiger von Real Madrid beklagt. Der 26-jährige Stanisic war vor dem zwischenzeitlichen 2:3 durch Kylian Mbappé kurz vor der Pause nach einem Zweikampf mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler auf dem Rasen liegengeblieben.

«Meines Erachtens geht so was gar nicht. Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber Sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er Mann genug, es zuzugeben», sagte Stanisic vor Reportern nach dem 4:3 (2:3) seiner Münchner über die Situation mit Rüdiger.

«Ich bin keiner, der böses Blut will. Und ich nehme es auch nicht persönlich. Es passiert in der Hitze des Gefechts. Für mich ist die Sache auch gegessen. Ich finde, so etwas gehört sich nicht, egal ob man gegeneinander spielt oder man sich kennt oder nicht», sagte der kroatische Nationalspieler weiter. Stanisic wurde zur Halbzeit mit Gelb verwarnt und als Vorsichtsmaßnahme gegen Alphonso Davies ausgewechselt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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