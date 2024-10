Ein Portugiese ist Topfavorit auf das Traineramt bei Manchester United. Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber ist man bereits auf seinen Abgang vorbereitet.

Manchester/Lissabon (dpa) - Manchester United ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Fußball-Trainer Erik ten Hag in Portugal fündig geworden. Die Red Devils wollen Coach Ruben Amorim von Sporting Lissabon verpflichten. Sporting bestätigte in einer Mitteilung an die portugiesische Börsenaufsicht CMV die Anfrage des Clubs aus der englischen Premier League.

Man United hat demnach den Willen bekundet, die vertraglich festgelegte Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro für Amorim zu bezahlen. Sporting verwies auf eine Ausstiegsklausel des 39-Jährigen, die es ihm ermögliche, bei einer entsprechenden Anfrage zu wechseln. Laut einem Bericht des «Guardian» hat Sporting in João Pereira bereits einen möglichen Ersatz für den Coach gefunden.

Man United wieder mal in der Krise

Amorim war zu Beginn des Jahres bereits beim FC Liverpool als potenzieller Nachfolger von Jürgen Klopp im Gespräch und wurde zuletzt auch als heißer Kandidat für die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt, falls Guardiola seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte.

Manchester United hatte sich am Montag von Trainer Erik ten Hag getrennt, dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war. Der wieder mal kriselnde englische Fußball-Rekordmeister hatte am Sonntag mit 1:2 bei West Ham United verloren. Nach nur drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen belegt das Team in der Premier-League-Tabelle den 14. Platz.