Die Anzahl an Pflichtspielen im Profi-Fußball nimmt weiter zu. Einige Spieler monieren die zunehmende Belastung. Nun bekommen sie Unterstützung von einem prominenten Coach.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso versteht die Kritik prominenter Fußballer an der immer größeren Anzahl an Pflichtspielen pro Saison. Rodri von Manchester City hatte die Debatte angestoßen und sogar einen Streik nicht ausgeschlossen, RB Leipzigs Willi Orban unterstützte im Anschluss seinen Kollegen.

«Ich verstehe Rodri und andere Spieler. Ich verstehe, dass es einen Moment gibt, in dem die Spieler fühlen, dass es zu viele Spiele gibt», sagte am Freitag der ehemalige Weltklasse-Profi Alonso. «Die Spieler müssen gehört werden, sie müssen an diesen Entscheidungen teilhaben. Weil wir alle guten Fußball wollen.» Rodri habe «total Recht».

Auf die Frage, ob sich Spieler weigern könnten zu spielen, hatte der spanische Europameister etwa gesagt: «Ich denke, wir sind dicht davor. Ich denke, Sie können jeden Spieler fragen, wen Sie wollen, er wird das Gleiche sagen.» Clubs wie City könnten angesichts der vielen Wettbewerbe auf 75 oder sogar 80 Spiele in einer Saison kommen. Für die Nationalspieler wie Rodri sind es sogar noch mehr.