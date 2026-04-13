Österreichs Team steckt in der Krise – die deutschen Fußballerinnen gehen mit viel Selbstbewusstsein und Spielfreude ins nächste Qualifikationsspiel. Es könnte deutlich werden in Nürnberg.

Nürnberg (dpa) - Tempodribblerin Jule Brand prustete drauflos, EM-Entdeckung Carlotta Wamser gleich mit. So locker und leicht wie die beiden Fußball-Nationalspielerinnen dieser Tage die Fragen zum WM-Qualifikationsspiel an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ ZDF) in Nürnberg gegen Österreich beantworteten, kamen zuletzt auch die Auftritte des DFB-Teams daher. Auf große spielerische Freude und humorlose Effizienz setzt Bundestrainer Christian Wück auch gegen die punkt- und torlose Alpenrepublik.

«Wir wollen eine Bestätigung der letzten Monate, des letzten halben Jahres», forderte der Unterfranke Wück vor seinem persönlichen Heimspiel. Deshalb stünden nun auch viele Gesichter im Kader, «die wir kennen, die schon bewiesen haben, dass sie auf einem hohen Niveau Fußball spielen können», erklärte der 52 Jahre alte Ex-Profi. «Wir erhoffen uns das natürlich auch gegen Österreich, weil wir den nächsten Schritt zur Weltmeisterschaft gehen wollen.»

Die souveränen Siege gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) veranschaulichten, über wie viel Qualität der Coach inzwischen verfügt. Etwa auf der linken Seite, wo Wolfsburgs Vivien Endemann in Abwesenheit von Bayern Münchens Weltklassespielerin Klara Bühl zuletzt kräftig wirbelte. Sechs Scorerpunkte sammelte die im Sommer zum FC Liverpool wechselnde Endemann in den beiden jüngsten Länderspielen.

Wück lobt Endemann: «Sehr erwachsen geworden»

«Vivien bestätigt seit mehreren Monaten schon ihre steigende Kurve nach oben», lobte Wück, der auch gegen Österreich auf Bühl verzichten muss. Aber er hat ja Endemann: «Sie ist sehr erwachsen geworden. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt weitergeht. Sehr hohes Level. Wenn man mal ehrlich ist: Dass Klara Bühl ausgefallen ist, das hat man eigentlich nicht gemerkt.»

Auch Linksverteidigerin Franziska Kett vom FC Bayern, die viel Vorwärtsdrang hat, oder die flexibel einsetzbare Leverkusenerin Wamser stehen für eine Generation, die Tempo und Technik vereint. Nun gehe es darum, die Details noch besser zu machen. «Der letzte Pass, dass wir da die beste Entscheidung treffen und dann zu mehr Torerfolgen kommen», sagte Wamser, auch die «Flankenqualität von außen» nannte sie.

Brand beschäftigen die gleichen Themen vor dem Österreich-Doppelpack, der am kommenden Samstag beim Rückspiel in Ried seinen Abschluss findet. «Österreich wird es uns sehr schwer machen. Deswegen müssen wir als Team gut zusammenspielen, gut funktionieren.» Wolfsburgs Innenverteidigerin Camilla Küver warnte: «Die werden 100 Prozent reinlegen. Kann gut sein, dass wir Lösungen gegen einen tiefer stehenden Gegner finden müssen.»

Österreicherin Dunst vom FC Bayern: «Es läuft gar nicht gut»

Bei den Gegnerinnen ist der Respekt vor der DFB-Elf enorm, zumal das Team des stark in die Kritik geratenen ÖFB-Teamchefs Alexander Schriebl schwer kriselt. «Es läuft gar nicht gut», sagte Barbara Dunst vom FC Bayern. «Im Sport zählen Ergebnisse und die liefern wir halt einfach auch gerade nicht», erklärte die Ex-Frankfurterin. Mentalität und viel defensive Arbeit seien nun gefordert gegen eine deutsche Elf, die «eine gewisse Lockerheit dazu gekriegt» habe. «Sie haben eine unglaubliche Breite von Qualität.»

In der von «Derby-Vibes» begleiteten Partie, wie es DFB-Vize Janina Minge aufgrund der vielen in der deutschen Bundesliga spielenden Österreicherinnen formulierte, wäre alles andere als ein erneut klarer DFB-Sieg eine große Überraschung. Die beiden letztjährigen Duelle in der Nations League endeten 4:1 und 6:0.