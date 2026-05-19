Fußball Spekulationen um WM-Kader: VfB-Trio dabei, Andrich nicht

Deniz Undav, Jamie Leweling, Angelo Stiller
Die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller (v.l.) sollen bei der WM dabei sein. (Archivbild)

Drei Spieler des VfB Stuttgart sollen laut Medien im WM-Kader stehen, Robert Andrich dagegen nicht.

Berlin (dpa) - Kurz vor der offiziellen Nominierung des WM-Kaders häufen sich Spekulationen um Zu- und Absagen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach Informationen von Sky sind die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller in der Nationalmannschaft dabei, wenn Nagelsmann am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) bekanntgibt. Die «Sport-Bild» berichtet zudem über eine Nominierung des Dortmunders Felix Nmecha.

Dagegen würden die VfBler Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt die WM den Berichten zufolge verpassen. Gleiches gilt für Robert Andrich von Bayer Leverkusen, wie RTL berichtet. Der 31-Jährige war bereits bei den vergangenen Länderspielen nicht mehr im DFB-Kader.

Bis zur Bekanntgabe des Kaders möchte Nagelsmann alle Kandidaten der vorläufigen 55er-Liste in einem persönlichen Gespräch informieren. Ein Gespräch mit Oliver Baumann, in dem der Torhüter über das Comeback von Manuel Neuer und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden sein könnte, soll schon stattgefunden haben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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