Die Zeit vor einer WM-Nominierung ist die Zeit für Spekulationen. In Amerika dabei ist demnach der Kölner El Mala. Auch drei Spieler des VfB Stuttgart sollen laut Medien auf Nagelsmanns Liste stehen.

Berlin (dpa) - Kurz vor der offiziellen Nominierung des WM-Kaders häufen sich Spekulationen um Zu- und Absagen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wie die «Kölnische Rundschau» berichtet, gehört Said El Mala zum Aufgebot der Nationalmannschaft für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Der 19-Jährige vom 1. FC Köln war von Nagelsmann im November für eine Trainingswoche bei der A-Elf nominiert worden, bestritt aber noch kein Länderspiel.

Nach Informationen von Sky sind die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller dabei, wenn Nagelsmann am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot für das XXL-Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli bekanntgibt. Die «Sport-Bild» berichtet über eine Nominierung von Felix Nmecha. Der Dortmunder war zuletzt nach einer Verletzung in den Bundesliga-Endspurt zurückgekehrt.

Dagegen würden die VfB-Spieler Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt die WM den Berichten zufolge verpassen. Gleiches gilt für Robert Andrich von Bayer Leverkusen, wie RTL berichtet. Der 31-Jährige war bereits bei den vergangenen Länderspielen nicht mehr im DFB-Kader.

Bis zur Bekanntgabe des Kaders möchte Nagelsmann alle Kandidaten der vorläufigen 55er-Liste in einem persönlichen Gespräch informieren. Ein Gespräch mit Oliver Baumann, in dem der Torhüter über das Comeback von Manuel Neuer und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden sein könnte, soll schon stattgefunden haben.