Das direkte EM-Ticket steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf dem Spiel. Ein Sieg in Athen ist Pflicht. Der vorgesehene Torhüter fällt krank aus. Ein Stürmer steht im Fokus.

Athen (dpa) - Die erneuten Spekulationen um seine Nationalmannschaftszukunft sollen für U21-Stürmerstar Nicolò Tresoldi vor dem Quali-Finale kein Thema sein. «Er konzentriert sich und fokussiert sich auf die U21, er hatte richtig Lust auf die U21, und was dann in Zukunft passiert, spielt jetzt und vor allem auch morgen keine Rolle», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo vor einem entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ ProSieben Maxx) in Griechenland.

Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Nordirland soll der 21-jährige Tresoldi vom FC Brügge beim Rennen um den Gruppensieg eine wichtige Rolle einnehmen. Ob der langjährige Stürmer von Hannover 96 in Zukunft weiter das deutsche Trikot trägt oder für Italien als Land seines Vaters oder Argentinien als Heimat seiner Mutter aufläuft, wird sich zeigen.

Bayern-Profi Bischof: Das zeichnet Tresoldi aus

«Ich muss sagen, ich höre die Frage gerade auch viel zu oft. Er spielt ja für uns und ich glaube, da sind wir alle drüber froh», sagte U21-Kapitän Tom Bischof vom FC Bayern. «Er ist einfach ein super Stürmer, der nicht nur für seine Tore bekannt ist, sondern auch wie er am Ball ist mit seiner Technik. Das haben nicht so viele Stürmer.»

Tresoldi, mit dem Di Salvo «ein großes Vertrauensverhältnis» hat, hatte im Rahmen der Länderspielphase seinen Fokus auf den Kampf um das EM-Ticket betont. «Ich habe mit niemandem aus Italien gesprochen. Ich bin jetzt mit der U21 unterwegs und fokussiert auf die nächsten beiden Spiele. Von daher gibt es dazu nichts zu sagen», hatte er vor den Spielen gegen Nordirland und Griechenland gesagt. Die Italien-Spekulationen gibt es schon lange.

Nach Hinspiel-Fehler: Torhüter Seimen fällt krank aus

Verzichten muss Di Salvo beim Spiel in Athen auf Torhüter Dennis Seimen vom SC Paderborn. Der für das Spiel vorgesehene Schlussmann, der nach seinem Fehler im Hinspiel besonders motiviert gewesen sein dürfte, fällt krank aus. Für ihn kommt der gegen Nordirland starke Mio Backhaus von Werder Bremen zum Einsatz. Der angeschlagene Brajan Gruda von RB Leipzig ist nach Einschätzung seines Trainers einsatzbereit.

Nach dem 2:3 im Hinspiel braucht die deutsche Mannschaft einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung, um im direkten Vergleich besser als Tabellenführer Griechenland zu sein. Als Gruppensieger wäre das Ticket für die EM-Endrunde im nächsten Jahr sicher. Acht der neun Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.