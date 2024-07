Der spanische Kapitän Álvaro Morata spielte schon mehrere Jahre bei Juventus Turin. Jetzt kehrt er angeblich nach Italien zurück - aber zu einem anderen Verein.

Mailand (dpa) - Der Kapitän der spanischen Fußball-Nationalmannschaft, Álvaro Morata, steht nach Informationen der «Gazzetta dello Sport» vor einem Wechsel zur AC Mailand. Der 31-Jährige soll einen Vertrag bis 2027 mit einem Gesamtgehalt von zwölf Millionen Euro netto erhalten, wie die italienische Sportzeitung berichtete. Derzeit spielt der Stürmer für Atlético Madrid.

Morata war früher schon in der Serie A aktiv, bei Juventus Turin. Zwischenzeitlich stand er auch für Real Madrid und den FC Chelsea auf dem Platz. Der Spanier gilt als Wunschkandidat des neuen Trainers Paulo Fonseca. In der abgelaufenen Saison landete der AC Mailand in der Serie A hinter dem Stadtrivalen Inter auf Platz zwei.

Eine offizielle Stellungnahme der Vereine zu dem Bericht gab es bislang nicht. Am Dienstagabend steht Morata mit der spanischen Nationalmannschaft im EM-Halbfinale gegen Frankreich.