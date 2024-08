Neben Gold-Favorit USA und Deutschland dürfen auch die Fußballerinnen aus Spanien und Brasilien weiter auf eine Olympia-Medaille hoffen.

Paris (dpa) - Die US-Fußballerinnen haben dank Trinity Rodman das olympische Halbfinale erreicht. Die Tochter des früheren Basketballstars Dennis Rodman erzielte beim 1:0 nach Verlängerung gegen Japan in Paris das entscheidende Tor (105.+2). Die Auswahl der englischen Trainerin Emma Hayes liegt damit weiter auf Gold-Kurs. Mit vier Triumphen ist das US-Team Rekord-Olympiasieger.

Die USA sind am Dienstag in Lyon der nächste Gegner des deutschen Teams, das sich im Anschluss gegen Kanada im Elfmeterschießen durchsetzte. Die DFB-Frauen hatten in der Vorrunde mit 1:4 gegen die USA verloren. Komplettiert wird das Halbfinale von Weltmeister Spanien und Brasilien.

Brasilien siegt auch ohne Starspielerin Marta

Die Spanierinnen setzten sich gegen Kolumbien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Am Abend beendete Brasilien den Medaillen-Traum von Gastgeber Frankreich. Auch ohne ihre rot-gesperrte Starspielerin Marta gewannen die Südamerikanerinnen mit 1:0.

Im ersten Halbfinale verteidigte das japanische Team um die frühere Bayern-Abwehrspielerin Saki Kumagai lange leidenschaftlich gegen den starken US-Angriff mit Rodman, Sophia Smith und Mallory Swanson. Smith hatte in der Verlängerung die Chance zur Führung, scheiterte aber an Torfrau Ayaka Yamashita. Die 22 Jahre alte Rodman traf dann aus spitzem Winkel gegen den Weltmeister von 2011.