Fußball Spanien torlos gegen Ägypten - Österreich stellt Rekord auf

Spanien - Ägypten
Lamine Yamal (l.) kam eine Halbzeit zum Einsatz.

Spanien und Ägypten trennen sich in ihrem Testspiel torlos. Österreich schlägt Südkorea und stellt dabei einen Rekord auf.

Barcelona (dpa) - Fußball-Europameister Spanien hat die Länderspielpause mit einer kleinen Enttäuschung beendet. In Barcelona kam das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente nicht über ein torloses Remis gegen Ägypten hinaus. Unterdessen gewann Österreich dank eines Treffers von Dortmund-Profi Marcel Sabitzer (48.) in Wien gegen Südkorea mit 1:0 und feierte damit einen historischen Erfolg.

Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick blieb durch den Sieg gegen die Asiaten auch im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen. Das gab es in der Verbandsgeschichte des ÖFB noch nie. Die bislang letzte Heimniederlage kassierten die Österreicher am 13. Oktober 2023 beim 2:3 gegen Belgien.

Österreich - Südkorea
Marcel Sabitzer erzielte den Siegtreffer für Österreich.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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