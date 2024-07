Mittelstürmer Álvaro Morata klagte kürzlich über fehlende Wertschätzung in Spanien - schlägt jetzt aber ein Angebot aus Saudi-Arabien aus.

Donaueschingen/Madrid (dpa) - Spaniens Kapitän Álvaro Morata bleibt über den Sommer hinaus bei Atlético Madrid. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in diesem Trikot etwas zu gewinnen und ich werde nicht aufhören, bis ich es geschafft habe», schrieb der Mittelstürmer im Instagram-Kanal des spanischen Erstligisten. Der 31-Jährige hatte sich zuletzt über mangelnde Wertschätzung in seiner Heimat beklagt.

Der Vertrag des 77-maligen Nationalspielers (36 Tore) in Madrid läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Nach Medienangaben hatte der Morata ein finanziell überaus attraktives Angebot von Al Qadsiah in Saudi-Arabien. Der Club wird vom Spanier Michel trainiert. Morata war von 2014 bis 2016 und von 2020 bis 2022 bei Juventus Turin und von 2017 bis 2019 beim FC Chelsea.

«Für mich ist es am einfachsten, nicht in Spanien zu spielen. Für mein Leben, für das, was ich erleben muss, wenn ich in unserem Land auf die Straße gehe», sagte er zu EM-Beginn. Morata fordert mit Spanien am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Viertelfinale von Stuttgart die deutsche Mannschaft.