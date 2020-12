Turin (dpa) - Italiens Rekord-Fußballmeister Juventus Turin hat dank zweier später Tore einen erneuten Rückschlag in der Serie A vermieden.

Im Ortsderby gegen den FC Turin gelang Leonardo Bonucci der entscheidende Treffer zum 2:1 (0:1) in der 89. Minute. Juventus machte damit einen Sprung auf Platz zwei der Tabelle, hat aber noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand, der erst am Sonntag in Genua bei Sampdoria spielt.

Die Führung der Gäste hatte der Kameruner Nicolas Nkoulou nach neun Minuten erzielt, dem Ex-Schalker Weston McKennie gelang erst nach 77 Minuten den Ausgleich. Bonucci rettete dann den Sieg für den Favoriten, der in der Champions League vor dem letzten Spiel beim FC Barcelona bereits den Einzug in die K.o.-Runde sicher hat.

