Real Madrid und der FC Barcelona haben in Spanien späte Siege geschafft. Für Real wäre die Blamage größer gewesen.

Madrid (dpa) - Real Madrid hat mit Mühe eine peinliche Heim-Niederlage verhindert und durch einen späten 3:2 (0:2)-Sieg gegen den Tabellenletzten UD Almeria die Tabellenführung der spanischen Fußball-Liga zurückgeholt.

Für den Siegtreffer sorgte der ehemalige Leverkusener Spieler Daniel Carvajal in der neunten Minuten der Nachspielzeit. Real liegt nun zwei Punkte vor Girona und bereits sieben Zähler vor dem FC Barcelona. Die Katalanen setzten sich ebenfalls spät mit 4:2 (1:0) bei Real Betis Sevilla durch.

Largie Ramazani mit einem Tor in der ersten Spielminute und Edgar (43. Minute) hatten den Gast vor der Halbzeit überraschend in Führung gebracht. Doch anschließend trafen Jude Bellingham (57.) per Handelfmeter und Vinicius Junior (67.) zum Ausgleich. Als es nach einem Unentschieden aussah, staubte Carvajal nach einem Pfostentreffer von Bellingham ab und erzielte das umjubelte Siegtor.

In Sevilla gab Barcelona zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand. Ferran Torres (21./48.) hatte die Gäste klar in Führung gebracht. Isco (56./59.) sorgte dann für den schnellen Ausgleich, ehe der eingewechselte Joao Felix (90.) Barcelona erlöste. Torres mit seinem dritten Treffer (90.+2) machte dann alles klar. Barça-Coach Xavi verhalf dem erst 16 Jahre alten Pau Cubarsi zum Startelf-Debüt.