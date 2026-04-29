Fußball Sorgen um Timo Werner: Frühe Auswechslung im US-Pokal

Timo Werner
Timo Werner musste vorzeitig ausgewechselt werden. (Archivbild)

Timo Werner muss im Pokalspiel der San José Earthquakes verletzt vom Platz. Wie es für den Stürmer nach der Behandlung am Oberschenkel weitergeht, ist noch offen.

San José (dpa) - Timo Werner ist beim Sieg seiner San José Earthquakes im amerikanischen Pokalwettbewerb angeschlagen früh ausgewechselt worden. Der 30 Jahre alte Stürmer wurde am Spielfeldrand am linken Oberschenkel behandelt, ehe er bereits in der 34. Minute nicht mehr weiterspielen konnte. Beim ersten Tor seines Teams gegen Minnesota United jubelte Werner noch mit, am Ende siegten die Earthquakes 4:2 im Achtelfinale des US Open Cups.

Verletzung käme für Werner zur Unzeit

Zunächst gab es keine offiziellen Angaben darüber, wie schwer sich Werner verletzt hat. Immerhin konnte der frühere Nationalspieler den Rasen aber eigenständig verlassen. Unter dem Applaus der Zuschauer im heimischen Stadion und sichtlich gefrustet ging Werner vom Feld in die Kabine.

Eine Verletzung käme für Werner nach seinem Wechsel von Bundesligist RB Leipzig in die USA im Winter zur Unzeit. Beim Team in Kalifornien zeigte der erfahrene Angreifer zuletzt starke Auftritte. Mit neun Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen in der Liga stellten die Earthquakes zuletzt einen MLS-Startrekord auf und liegen in der Western Conference an der Tabellenspitze. Werner kommt auf vier Treffer und fünf Torvorlagen in sieben Einsätzen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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