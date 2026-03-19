Real Madrid bangt vor den Champions-League-Duellen mit Bayern um Thibaut Courtois. Der Torwart hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, sein Einsatz im Viertelfinale ist sehr ungewiss.

Madrid (dpa) - Real Madrid muss im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München womöglich auf Thibaut Courtois verzichten. Bei dem 33 Jahre alten belgischen Nationaltorhüter wurde bei einer Untersuchung eine Muskelverletzung diagnostiziert, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten. Mehrere Medien wie die Sportzeitung «Marca» berichteten, Courtois werde anderthalb Monaten ausfallen.

Die Königlichen treffen am 7. April zunächst in Madrid auf die Bayern, das Rückspiel findet am 15. April in München statt. Im Achtelfinale hatte sich Real mit 3:0 und 2:1 gegen Manchester City durchgesetzt.

Beim Rückspiel am Dienstag in England hatte sich Courtois wegen Muskelbeschwerden zur Pause auswechseln lassen. Als Ersatz kam Andriy Lunin, der im Falle eines längeren Courtois-Ausfalls vorerst erste Wahl sein dürfte.