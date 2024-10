Die Nationalmannschaft bestreitet in der Nations League den dritten und vierten Spieltag. Die DFB-Auswahl von Julian Nagelsmann hat gute Aussichten, das zu schaffen, was Deutschland noch nie gelang.

Zenica (dpa) - Die einst ungeliebte Nations League bietet der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Titelchance. Mit vier Punkten aus zwei Spielen in der Liga A3 ist die DFB-Auswahl von Julian Nagelsmann gut gestartet, der Bundestrainer will den Wettbewerb gewinnen, in dem Deutschland bislang noch nie das Finalturnier der besten vier Nationen hatte erreichen können.

Wer gewinnt, braucht nicht zu rechnen

Neu ist in dieser Saison, dass es im März ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspielen vor der Finalrunde im Juni 2025 gibt. Für die Zwischenrunde qualifizieren sich jeweils die zwei besten Team der vier A-Ligen. Mit zwei Siegen in den Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande wäre Deutschland nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Gibt die DFB-Auswahl Punkte ab, muss in der das Jahr 2024 abschließenden Länderspielphase im November mit Partien gegen Bosnien-Herzegowina und in Ungarn gerechnet (und gepunktet) werden.

Ausblick auf die WM-Qualifikation

Die Platzierung in der Nations League hat auch Auswirkungen auf die WM-Qualifikation. Es wird zwölf Qualifikationsgruppen geben, nur die zwölf Sieger lösen direkt die Tickets für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Bei der Auslosung im Dezember sind die acht Viertelfinalteilnehmer der Nations League als Gruppenköpfe gesetzt, die weiteren vier werden anhand der Weltrangliste bestimmt. Wer nicht gesetzt ist, droht in die Gruppe eines starken Gegners gelost zu werden.

Abstiegsgespenst

Natürlich kann es für die DFB-Auswahl auch noch nach unten gehen. Die vier Gruppenletzten der A-Liga steigen direkt in die Liga B ab, das war Deutschland bislang erspart geblieben. Die Drittplatzierten sind aber auch noch nicht sicher durch. In Play-offs geht es gegen die Gruppenzweiten der B-Liga um den Klassenverbleib. Die Sieger der Entscheidungen in Hin- und Rückspiel spielen in der nächsten Nations-League-Saison in der A-Liga.