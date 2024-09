Auch bei der vierten Auflage gibt es in der Nations League neue Regeln. Das Erreichen die Finalrunde ist leichter. Aber auch als Gruppendritter kann man absteigen. Der Weg zur WM wird vorbestimmt.

Düsseldorf (dpa) - Mit dem Spiel gegen Ungarn beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft heute Abend (20.45 Uhr/ZDF) die vierte Auflage der Nations League. Doch wie funktioniert der von der UEFA erneut reformierte Wettbewerb?

Die Gruppenphase:

Deutschland spielt in der Liga A der besten 16 Mannschaften in der Gruppe 3 in Hin- und Rückspiel gegen Ungarn (7. September/19. November), die Niederlande (10. September/14. Oktober) und Bosnien-Herzegowina (11. Oktober/16. November).

K.o.-Phase

Als Gruppensieger oder Gruppenzweiter qualifiziert sich Deutschland für das Viertelfinale Ende März 2025. Dann ginge es gegen einen anderen Gruppensieger oder Gruppenzweiten in Hin- und Rückspiel um den Einzug in die Finalrunde Anfang Juni 2025. Im Format eines Mini-Turniers mit Halbfinale und Endspiel wird dann der Nations-League-Sieger gekürt. Das Finale ist für den 8. Juni terminiert.

Playdowns

Als Gruppendritter müsste Deutschland noch um den Verbleib in der besten Liga bangen. Im März 2025 stünden Abstiegsspiele gegen einen Gruppenzweiten aus der B-Liga an. Der Verlierer aus Hin- und Rückspiel muss bei der nächsten Auflage 2026 in der tieferen Spielklasse starten.

Abstieg

Als Gruppenvierter wäre die aktuelle Runde der Nations League für Deutschland im November beendet. Der Abstieg in die B-Liga wäre besiegelt. Dann würde die DFB-Elf bereits im März - und nicht erst im Juni oder September 2025 - in die Qualifikation für die WM 2026 starten. Die Gruppen hierfür werden noch in diesem Jahr ausgelost.