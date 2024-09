Die Tendenz ist schon länger klar. Nun soll es fest- und Atakan Karazor vor seinem Nationalmannschaftsdebüt stehen.

Stuttgart (dpa) - Atakan Karazor soll einem Bericht des Senders Sky zufolge im nächsten Kader der türkischen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Der in Essen geborene 27 Jahre alte Profi und Kapitän des VfB Stuttgart hat die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft. Die endgültige Entscheidung für das Geburtsland seiner Eltern sei nach einem Gespräch mit dem türkischen Verbandspräsidenten und dem Sportdirektor des Verbandes gefallen.

Karazor soll demnach im Kader stehen, der am 4. Oktober bekanntgegeben wird für die kommenden Länderspiele gegen Montenegro und Island. «Natürlich mache ich mir Gedanken über die Nationalmannschaft. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was meine Personalie betrifft», hatte er in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Heimspiel an diesem Dienstag gegen Sparta Prag gesagt.