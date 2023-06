Trainer Florian Kohfeldt steht nach Informationen des TV-Senders «Sky» unmittelbar vor einem Engagement beim belgischen Fußball-Erstligisten KAS Eupen. Der Verein in der Nähe Aachens hatte in der abgelaufenen Spielzeit mit dem 15. Tabellenplatz nur knapp die Klasse gehalten.

Eupen (dpa) - Kohfeldt trainierte in der Bundesliga bislang den SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg. Der 40-Jährige stand in insgesamt 150 Partien in der obersten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie. Kohfeldt hatte zuletzt in der Spielzeit 2021/22 Wolfsburg nach einem schwachen Saisonstart übernommen. Nach 34 Spieltagen und einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz war für ihn im Mai 2022 beim VfL Schluss.