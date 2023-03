Silja Schwarz und Jochen Hahne folgen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf den abgetretenen Mannschaftsarzt Tim Meyer.

Frankfurt/Main (dpa) - Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor den Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) mit. Die 48 Jahre alte Schwarz sagte zu ihrer Aufgabe als Teamärztin: «Ich möchte in einem guten Austausch und konstruktiven Miteinander mit den medizinischen Abteilungen der Vereine und des gesamten DFB dazu beitragen, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft weiterhin perfekte Bedingungen für den sportlichen Erfolg vorfinden.»

Meyer hatte seine Tätigkeit Anfang 2023 nach 21 Jahren beendet. Während Hahne bereits seit 2015 zum Betreuerstab zählt, kommt die frühere Eisschnelllauf-Verbandsärztin Schwarz neu zum DFB. Sie berät in ihrer Praxis in München auch Leistungssportler in Sachen Ernährung. Hahne soll die Leitung der medizinischen Abteilung der A-Nationalmannschaft der Herren übernehmen, wie es in der Mitteilung hieß. Ebenfalls neu zum Team stößt Thomas Armbrecht, der als zusätzlicher Physiotherapeut eingesetzt werden soll.

