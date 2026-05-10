Fußball Sieg gegen Brest: PSG kann Meister-Sekt kalt stellen

Paris Saint-Germain - Stade Brest
Paris Saint-Germain steht dicht vor dem Meistertitel in Frankreich.

Vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale macht Paris Saint-Germain einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Paris (dpa) - Bayern-Schreck Paris Saint-Germain kann mit den Planungen für die Meister-Party beginnen. Vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale durch das 1:1 beim deutschen Rekordmeister aus München kam der Titelverteidiger gegen Stade Brest zu einem 1:0 (0:0) und ist im Rennen um die französische Meisterschaft kaum noch zu stoppen.

Dank des Treffers von Desiré Doué in der 82. Minute geht PSG mit einem Polster von sechs Punkten und der um 15 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Verfolger RC Lens in die letzten beiden Saisonspiele.

Bereits am kommenden Mittwoch kann das Team von Trainer Luis Enrique mit einem Remis im Nachholspiel in Lens den Titelgewinn vorzeitig perfekt machen. Im Saisonfinale am kommenden Sonntag steht dann noch das Stadtduell beim FC Paris mit dem früheren deutschen Nationaltorwart Kevin Trapp an.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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