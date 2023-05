Der gebürtige Berliner Daniel Siebert ist Schiedsrichter des DFB-Pokal-Finales am 3. Juni zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Berlin (dpa) - Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, leitet der EM-Referee von 2021 und WM-Referee von 2022 die Partie (20.00 Uhr/ZDF und Sky) im Berliner Olympiastadion zwischen den beiden Bundesligisten.

Assistenten sind Jan Seidel und Rafael Foltyn, Videoassistenten Marco Fritz und Dominik Schaal. Als Vierter Offizieller ist Daniel Schlager eingeteilt. Für Siebert ist es das erste Pokalfinale.

«Ich freue mich riesig auf mein erstes Pflichtspiel im Olympiastadion. Ich möchte mit meinem Team und unserer Leistung beim Pokalfinale zu einem schönen und spannenden Fußballfest in meiner Heimatstadt beitragen», sagte der 39-Jährige, der in Teilzeit als Erdkundelehrer arbeitet, in einer DFB-Mitteilung.