Ob der Iran zur Fußball-WM in die USA reist, ist angesichts des derzeitigen Kriegs weiter offen. Nun wird bekannt, wie der Prozess für eine Entscheidung laufen soll.

Teheran (dpa) - Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft soll vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden. Der Fußballverband und das Sportministerium sind laut Sportminister Ahmed Donjamali lediglich für die Vorbereitung des Nationalteams auf die WM zuständig. «Aber letztendlich unterwerfen wir uns der finalen Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates und der Regierung», sagte der Minister im Staatsfernsehen Irib.

Der Nationale Sicherheitsrat im Iran ist das höchste Entscheidungsgremium und steht unter der Aufsicht des Obersten Führers Modschtaba Chamenei sowie der Leitung von Präsident Massud Peseschkian.

Infantino: Gibt keinen Plan B

Aufgrund des derzeitigen Kriegs mit den USA gab es in den vergangenen Wochen hitzige Diskussionen darüber, ob der Iran teilnehmen soll oder nicht. Die drei Vorrundenspiele des Nationalteams gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten sind in den USA geplant.

Es gab keine Angaben des iranischen Sportministers, wann die Politik über die WM-Teilnahme des Irans entscheiden will. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt trotz des Kriegs auf eine Teilnahme Irans bei der WM gedrängt. «Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D - es gibt Plan A», sagte der Chef des Weltverbands Anfang der Woche in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision.

Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli.