Eine Statue von Fußball-Superstar Lionel Messi soll nach wenigen Monaten in Indien wieder entfernt werden. Sie war im vergangenen Jahr zum Besuch des Argentiniers in Kalkutta errichtet worden.

Kalkutta (dpa) - Eine mehr als 20 Meter hohe Statue zu Ehren von Fußball-Weltmeister Lionel Messi im indischen Kalkutta soll aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden. Nach Angaben des staatlichen Bauamts in Indien sei aber noch unklar, wann das Bauwerk aus Fiberglas und Eisen demontiert werden soll. Es sei auch noch nicht klar, wer für den Abbau der Statue zuständig ist, sagte ein Offizieller.

Zuvor hatten die «Times of India» und der britische Sender BBC unter Bezugnahme auf lokale Medien berichtet, dass Ingenieure des Amtes für öffentliche Arbeiten eine Inspektion der 21 Meter hohen Figur durchgeführt hätten. Demnach schwanke die Statue im Wind, sie werde derzeit mit Seilen gesichert.

Die Statue war zu Ehren von Messis Besuch auf seiner Indien-Tour im Dezember vergangenen Jahres errichtet worden. Den Medienberichten zufolge sollen Behörden auch nach neuen Standorten für die Statue Ausschau halten.