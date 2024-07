Aktuell ist Bastian Schweinsteiger als TV-Experte zu sehen, doch eine Zukunft in einer anderen Funktion schließt er nicht aus, auch nicht als Trainer.

Nürnberg (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger schließt eine Zukunft für sich als Trainer nicht aus. «Vielleicht irgendwann einmal», sagte der bald 40-Jährige dem «Kicker». Es würde ihn durchaus reizen, in einer Rolle in der Nähe einer Mannschaft zu arbeiten.

Schon Pläne?



«Grundsätzlich würde ich gerne in der Zukunft mein Wissen und meine Erfahrungen an eine Mannschaft weitergeben», so Schweinsteiger. Konkrete Pläne habe er nicht, aber vielleicht ergebe sich das alles Mal. Aktuell sei er in seiner Funktion als TV-Experte in der ARD sehr zufrieden.

Schweinsteigers Bruder Tobias ist bereits als Trainer tätig, zuletzt in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Osnabrück. Als Spieler wurde Bastian Schweinsteiger unter anderem 2013 Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern und Weltmeister mit der Nationalmannschaft. 2019 beendete er seine Karriere in den USA.