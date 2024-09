Bei einem Training von Athletic Bilbao verletzt sich Bibiane Schulze Solano schwer. Die Diagnose ist ein Schock für den Club und die Nationalmannschaft.

Bilbao (dpa) - Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. Die 25-Jährige von Athletic Bilbao erlitt beim Training am vergangenen Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie, wie der spanische Club nach genaueren Untersuchungen nun mitteilte. Mit der Diagnose hätten sich «die schlimmsten Prognosen bewahrheitet». Schulze Solano solle zeitnah operiert werden, hieß es weiter.

Die Innenverteidigerin steht dem neuen Bundestrainer Christian Wück damit nicht nur bei dessen Premiere am 25. Oktober im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England nicht zur Verfügung. Eine Pause von mindestens einem halben Jahr ist bei Kreuzbandrissen die Regel. Als Saisonhöhepunkt steht im kommenden Sommer vom 2. bis 27. Juli 2025 die Europameisterschaft in der Schweiz an.

Schulze Solano hat bislang sieben Länderspiele bestritten und war von Wück-Vorgänger Horst Hrubesch auch für die Olympischen Spiele in Paris in den Kader berufen worden. Dort kam die ehemalige Frankfurterin dreimal zum Einsatz und gewann mit dem DFB-Team die Bronzemedaille.