Pedro Neto entschuldigt sich bei dem Balljungen.

Ein Schubser von Chelseas Neto gegen einen Balljungen sorgt für Aufregung – wie der Portugiese die Szene erklärt und warum er dem Jungen sein Trikot schenkt.

Paris (dpa) - Chelseas Stürmerstar Pedro Neto hat sich für einen Schubser gegen einen Balljungen in der hektischen Schlussphase beim Champions-League-Spiel in Paris entschuldigt. «In der emotionalen Phase des Spiels, wir lagen zurück, wollte ich den Ball holen. Ich habe ihn leicht geschubst. Ich habe gesehen, dass ich ihn verletzt habe, und es tut mir leid, denn so bin ich normalerweise nicht», sagte der Portugiese nach dem 2:5 des Club-Weltmeisters FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Neto hatte den Balljungen gegen die Brust gestoßen, nachdem dieser den Ball in der Nachspielzeit nicht schnell genug hergegeben hatte. Der Junge stürzte rückwärts gegen eine Werbebande, stand aber schnell wieder auf. Danach kam es zu Rangeleien mit PSG-Spielern. «Ich habe ihm mein Trikot gegeben. Er hat sich sehr gefreut», ergänzte Neto. Kurz nach dem Zwischenfall hatte Chelsea sogar noch das fünfte Gegentor kassiert.

Ein Schubser von Pedro Neto gegen einen Balljungen hat für Aufregung gesorgt.

