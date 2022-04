Die schottische Fußball-Liga wird zum Ende des Jahres den Videoassistenten einführen. Das haben die Vereine der Premiership bei einem Treffen beschlossen.

London (dpa) - Demnach soll die dafür notwendige Technologie in den kommenden Monaten in den schottischen Fußballstadien installiert werden, so dass der Videoschiedsrichter spätestens nach dem Ende der Fußball-WM im Dezember voll einsetzbar ist.

Obwohl die VAR-Technologie zunächst nur in der 1. Liga eingeführt wird, stimmten auch die Clubs der zweitklassigen Championship sowie der Ligen 3 und 4 darüber ab. Im schottischen Pokal soll der Videoassistent zunächst im Halbfinale und im Endspiel, langfristig dann auch in den früheren Pokalrunden genutzt werden.