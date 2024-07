Trotz der Niederlage zeigt sich Kanzler Scholz als Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Und er spart nicht mit Lob.

Weimar (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich begeistert von der Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft - trotz des Ausscheidens im Viertelfinale.

«Leider sind wir nicht weitergekommen», sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgerdialog in Weimar. «Aber ich will ausdrücklich sagen: Das war schon toll, was unser Team da geleistet hat. Und das ist auch ein Zeichen dafür, was wir so können in Deutschland.»

Das deutsche Team war im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung gescheitert.